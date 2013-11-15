Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов Народной милиции ЛНР

Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы артиллеристов Народной милиции ЛНР в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано нанесение огневых ударов по артиллерии боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы выявили их расположение, заняли огневые позиции и нанесли удар 152-мм артиллерийскими системами

В пресс-службе Минобороны отметили, что информация о позициях ВСУ была предоставлена беспилотной авиацией.

Ранее мы сообщали, что Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь.

Видео: Минобороны России