Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов Народной милиции ЛНР

Минобороны показало видео боевой работы артиллеристов Народной милиции ЛНР в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показано нанесение огневых ударов по артиллерии боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы выявили их расположение, заняли огневые позиции и нанесли удар 152-мм артиллерийскими системами
В пресс-службе Минобороны отметили, что информация о позициях ВСУ была предоставлена беспилотной авиацией.
Ранее мы сообщали, что Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь.
Видео: Минобороны России
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