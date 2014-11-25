Минобороны РФ: российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Вооруженные силы России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов были обнаружены в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск (оба - ДНР), Днепр, Радушное и Гуляй Поле. Также Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Калуга российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России