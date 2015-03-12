Минобороны РФ: российские военные уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Пункты временной дислокации двух бригад находились в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива (ДНР). Они были поражены огнем артиллерии. Кроме того, российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более ста украинских военных на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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