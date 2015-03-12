Минобороны РФ: российские войска уничтожили более ста украинских военных на Донецком направлении

Также были уничтожены четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили более ста украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении российские войска продолжали наступательные действия. Личный состав ВСУ был поражен в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка (ДНР). Также были уничтожены четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало боевую подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв".

Видео: Минобороны России