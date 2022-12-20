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Минобороны показало боевую подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв"

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Экипажи совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.

Минобороны показало видео боевой подготовки экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.

Партия современных модернизированных машин поступила на вооружение танкового соединения ЦВО. В военном ведомстве отметили, что экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.

Также сообщается, что танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка различных позиций, а корректировка огня ведется при помощи беспилотников

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая подготовка, минобороны россии, т-90м, танки
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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