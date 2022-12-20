Минобороны показало боевую подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны показало видео боевой подготовки экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.
Партия современных модернизированных машин поступила на вооружение танкового соединения ЦВО. В военном ведомстве отметили, что экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.
Также сообщается, что танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка различных позиций, а корректировка огня ведется при помощи беспилотников
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".
Видео: Минобороны России
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