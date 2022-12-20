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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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Расчеты системы были сформированы из мобилизованных военнослужащих.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах расчеты системы из мобилизованных военнослужащих наносят удары по украинским войскам. Позиции противника были обнаружены беспилотной авиацией. Артиллеристы поразили опорные пункты ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что боевые расчеты РСЗО "Град" были сформированы из мобилизованных военнослужащих, прошедших полный курс подготовки.

Ранее Минобороны показало видео тренировки российских военных на белорусских полигонах.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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