Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Расчеты системы были сформированы из мобилизованных военнослужащих.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах расчеты системы из мобилизованных военнослужащих наносят удары по украинским войскам. Позиции противника были обнаружены беспилотной авиацией. Артиллеристы поразили опорные пункты ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что боевые расчеты РСЗО "Град" были сформированы из мобилизованных военнослужащих, прошедших полный курс подготовки.

Ранее Минобороны показало видео тренировки российских военных на белорусских полигонах.

Видео: Минобороны России