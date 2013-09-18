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Минобороны показало видео тренировки российских военных на белорусских полигонах

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Военные ведут огонь из всех видов оружия днем и ночью.

Минобороны показало видео тренировки российских военных, входящих в состав региональной группировки войск, на белорусских полигонах.

Военные ведут огонь из всех видов оружия днем и ночью. Во время учений вступают в условный бой машины пехоты и экипажи танков Т-80. Также российские солдаты ведут стрельбу из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, вооруженные силы россии, минобороны россии, полигоны, тренировки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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