Минобороны показало видео тренировки российских военных на белорусских полигонах

Военные ведут огонь из всех видов оружия днем и ночью.

Минобороны показало видео тренировки российских военных, входящих в состав региональной группировки войск, на белорусских полигонах.

Военные ведут огонь из всех видов оружия днем и ночью. Во время учений вступают в условный бой машины пехоты и экипажи танков Т-80. Также российские солдаты ведут стрельбу из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России