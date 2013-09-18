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Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка (ЛНР), Волноваха, Николаевка (ДНР), Приютное (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево (ДНР), Кременная (ЛНР) и Любимовка (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российская артиллерия уничтожила более 20 военных ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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