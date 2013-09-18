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Минобороны РФ: российская артиллерия уничтожила более 20 военных ВСУ на Купянском направлении

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Также были уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля.

Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска совершили налет по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Новоселовское (ЛНР). В результате были уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля. Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские артиллеристы поразили подразделения ВСУ в районах Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и в районе Серебрянского лесничества.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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