Минобороны РФ: российская артиллерия уничтожила более 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска совершили налет по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Новоселовское (ЛНР). В результате были уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля. Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские артиллеристы поразили подразделения ВСУ в районах Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и в районе Серебрянского лесничества.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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