Минобороны РФ: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Огнем артиллерии сорваны попытки попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении пяти населенных пунктов.

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Выгодные рубежи были заняты в результате наступательных действий. Огнем артиллерии сорваны попытки попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении пяти населенных пунктов в ДНР. Также Конашенков добавил, что за сутки российские войска уничтожили более 130-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан".

Видео: Минобороны России