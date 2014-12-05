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Минобороны РФ: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Огнем артиллерии сорваны попытки попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении пяти населенных пунктов.

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Выгодные рубежи были заняты в результате наступательных действий. Огнем артиллерии сорваны попытки попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении пяти населенных пунктов в ДНР. Также Конашенков добавил, что за сутки российские войска уничтожили более 130-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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