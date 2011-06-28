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Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан"

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Снаряды минометов весят от 130 до 230 кг и пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.

Минобороны показало видео боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются на боевые позиции с целью нанести удары по важным узлам военной инфраструктуры украинских войск. В военном ведомстве отметили, что снаряды "Тюльпана" весят от 130 до 230 кг и пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, миномет, тюльпан
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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