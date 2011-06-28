Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1"

Ракеты комплекса в полете набирают скорость более четырех тысяч километров в час.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах система определяет угрозу со стороны украинских войск, выпустивших противорадиолокационную ракету, которая предназначена для уничтожения комплекса. Едва цель попадает в зону поражения, начинается работа всех систем "Панциря".

В военном ведомстве отметили, что в арсенале имеются две 30-мм пушки, которые могут сбить вертолет, самолет или беспилотник противника. Ракеты комплекса в полете набирают скорость более четырех тысяч километров в час.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS.

Видео: Минобороны России