Минобороны РФ: российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР

Потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Группы украинских диверсантов были обнаружены в районе населенного пункта Райгородка. Также российские военные сорвали попытки двух ротных тактических группы ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки (ЛНР).

Конашенков добавил, что потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

Ранее Минобороны показало боевую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае.

Видео: Минобороны России