Минобороны РФ: российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР

Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Группы украинских диверсантов были обнаружены в районе населенного пункта Райгородка. Также российские военные сорвали попытки двух ротных тактических группы ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки (ЛНР).
Конашенков добавил, что потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.
Ранее Минобороны показало боевую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все