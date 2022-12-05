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Минобороны РФ: российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР

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Потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Группы украинских диверсантов были обнаружены в районе населенного пункта Райгородка. Также российские военные сорвали попытки двух ротных тактических группы ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки (ЛНР).

Конашенков добавил, что потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

Ранее Минобороны показало боевую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, диверсанты, игорь конашенков, лнр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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