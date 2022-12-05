Минобороны показало боевую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в Ставропольском крае.
На опубликованных кадрах военнослужащие под руководством инструкторов отрабатывают тактику ведения боя. Они изучили на практике способы ведения боя со сменой огневых позиций.
Также в военном ведомстве отметили, что по завершению подготовки с каждым военнослужащим проводился разбор ошибок для доведения действий каждого до автоматизма.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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