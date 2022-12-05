Минобороны показало боевую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае

Военнослужащие изучили на практике способы ведения боя со сменой огневых позиций.

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в Ставропольском крае.

На опубликованных кадрах военнослужащие под руководством инструкторов отрабатывают тактику ведения боя. Они изучили на практике способы ведения боя со сменой огневых позиций.

Также в военном ведомстве отметили, что по завершению подготовки с каждым военнослужащим проводился разбор ошибок для доведения действий каждого до автоматизма.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России