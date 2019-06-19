Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Гончаровка (ЛНР), Старомайорское, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Благовещенка (ЛНР) и Ягодное. Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Краснореченское (ЛНР), Долина и Сладкая Балка (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР.

Видео: Минобороны России