Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Гончаровка (ЛНР), Старомайорское, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Благовещенка (ЛНР) и Ягодное. Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Краснореченское (ЛНР), Долина и Сладкая Балка (Запорожская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР.
Видео: Минобороны России
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