Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

Украинские войска обстреливали населенные пункты ДНР.

Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских взвода РСЗО. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Четыре взвода были поражены высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы. Они были обнаружены в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка. Сообщается, что отсюда украинские войска обстреливали населенные пункты ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ВСУ потеряли половину личного состава у Верхнекаменки и Золотаревки.

Видео: Минобороны России