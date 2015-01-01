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Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

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Украинские войска обстреливали населенные пункты ДНР.

Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских взвода РСЗО. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Четыре взвода были поражены высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы. Они были обнаружены в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка. Сообщается, что отсюда украинские войска обстреливали населенные пункты ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ВСУ потеряли половину личного состава у Верхнекаменки и Золотаревки.

Видео: Минобороны России

Теги: взвод, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, рсзо, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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