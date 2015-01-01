Минобороны РФ: силы ВСУ потеряли половину личного состава у Верхнекаменки и Золотаревки

Российские ВКС поразили базу временного хранения вооружения и военной техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки половину личного состава у Верхнекаменки и Золотаревки. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе Артемоска высокоточным оружием российских ВКС был поражен пункт временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Также были уничтожены до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что российские ВКС поразили базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады. Она располагалась на территории тракторного завода в Харькове.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-80БВ и БТР-82А.

Видео: Минобороны России