Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-80БВ и БТР-82А

Минобороны показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил украины (ВСУ) танками Т-80БВ и БТР-82А в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах показана боевая работа Т-80БВ, ведущего огонь по позициям украинских войск, а затем смена на БТР-82А и обстрел из 30-мм автоматической пушки.
В пресс-службе Минобороны отметили, что танки ВС РФ прибегают к сложному тактическому элементу. Речь идет о "фланговой стрельбе" в движении.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".
Видео: Минобороны России
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