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Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-80БВ и БТР-82А

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В ведомстве отметили, что танки ВС РФ прибегают к сложному тактическому элементу.

Минобороны показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил украины (ВСУ) танками Т-80БВ и БТР-82А в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах показана боевая работа Т-80БВ, ведущего огонь по позициям украинских войск, а затем смена на БТР-82А и обстрел из 30-мм автоматической пушки.

В пресс-службе Минобороны отметили, что танки ВС РФ прибегают к сложному тактическому элементу. Речь идет о "фланговой стрельбе" в движении.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: бтр-82а, минобороны россии, т-80бв, танки
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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