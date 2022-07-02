Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Система способна уничтожать одиночные и групповые цели противника на расстоянии до 40 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огзня (РСЗО) "Ураган" в ходе спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка рассчетов к нанесению ударов по живой силе и укрепленным позициям украинских войск. В пресс-службе Минобороны отметили, что РСЗО "Ураган" способна уничтожать одиночные и групповые цели противника на расстоянии до 40 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек.

Видео: Минобороны России