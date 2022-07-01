Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

Игорь Конашенков рассказал о подходе ВС РФ и ЛНР к Лисичанску.

Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе Лисичанска. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в рамках регулярной утренней пресс-конференции с журналистами от 1 июля. Генерал-лейтенант РФ объявил о том, что к городу вышли ВС РФ и силы Луганской народной республики.

…Продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что Вооруженные силы России и ЛНР вышли непосредственно к Лисичанску. В населенном пункте Верхнекаменке противники лишились свыше 120 человек погибшими за последние сутки.На на территории Верхнекаменского ВСУ потеряли еще 70 солдат.

Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина.

Фото и видео: Минобороны России