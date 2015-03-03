Минобороны РФ: российские военные уничтожили артбригаду ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Вооруженные силы России уничтожили артбригаду украинских войск, обстреливавшую Белгородскую область. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли поражение дивизиону артиллерийской бригады в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище. В результате огневого поражения были уничтожены четыре американские артиллерийские системы M777 и более десяти украинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации.
Видео: Минобороны России
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