Минобороны РФ: ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации

Также российские военные нанесли огневое поражение по украинским войскам на Купянском направлении.

ВКС России уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские ВКС нанесли высокоточный удар по цеху в оборонном предприятии "Мотор-Сич" в городе Запорожье. На нем производилась сборка двигателей для авиатехники воздушных сил Украины. Также Конашенков добавил, что российские военные нанесли огневое поражение по украинским войскам на Купянском направлении.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1".

Видео: Минобороны России