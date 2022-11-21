Минобороны РФ: российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России сорвали попытку украинских войск атаковать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Войска противника пытались атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка (ЛНР). Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений украинские войска были рассеяны. Также российские военные уничтожили более 20-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область.
Видео: Минобороны России
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