Минобороны РФ: российские военные поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область

Также российские военные уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ.

Вооруженные силы России поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

РСЗО "Ураган", из которых велись обстрелы, находились в районе населенного пункта Пыльная. Они были поражены в ходе контрбатарейной борьбы. Также российские военные уничтожили склад вооружения и военной техники украинских войск в районе Краматорска (ДНР).

Ранее мы сообщали, что ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области.

Видео: Минобороны России