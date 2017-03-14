Минобороны РФ: российские военные поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область

Вооруженные силы России поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РСЗО "Ураган", из которых велись обстрелы, находились в районе населенного пункта Пыльная. Они были поражены в ходе контрбатарейной борьбы. Также российские военные уничтожили склад вооружения и военной техники украинских войск в районе Краматорска (ДНР).
Ранее мы сообщали, что ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области.
Видео: Минобороны России
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