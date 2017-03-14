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Минобороны РФ: российские военные поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область

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Также российские военные уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ.

Вооруженные силы России поразили две украинские РСЗО, обстреливавшие Белгородскую область. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

РСЗО "Ураган", из которых велись обстрелы, находились в районе населенного пункта Пыльная. Они были поражены в ходе контрбатарейной борьбы. Также российские военные уничтожили склад вооружения и военной техники украинских войск в районе Краматорска (ДНР).

Ранее мы сообщали, что ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области.

Видео: Минобороны России

Теги: белгородская область, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, обстрел, рсзо
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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