Минобороны РФ: российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета

Также российские ПВО за сутки уничтожили пять украинских беспилотников.

Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета и два вертолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское (ДНР). Штурмовик Су-25 сбили российские ПВО в районе города Угледар (ДНР). Вертолеты Ми-8 поразили в районах населенных пунктов Тимофеевка и Северное (ДНР). Также российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ.

Видео: Минобороны России