Минобороны РФ: российские военные сбили два украинских самолета и два вертолета

Вооруженные силы России за сутки сбили два украинских самолета и два вертолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Истребительная авиация российских ВКС сбила один Су-25 в районе населенного пункта Юрьевка и один МиГ-29 в районе Зверево (ДНР). Российские ПВО обнаружили и сбили два вертолета Ми-8 в районе Марьинки (ДНР).
Также Конашенков сообщил, что средствами ПВО были сбиты девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Вишневое, Кирилловка, Степное (ДНР), Красноселовка и Токмак (Запорожская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР.
Видео: Минобороны России
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