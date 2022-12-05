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Минобороны РФ: российские военные сбили два украинских самолета и два вертолета

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Кроме того, российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Вооруженные силы России за сутки сбили два украинских самолета и два вертолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Истребительная авиация российских ВКС сбила один Су-25 в районе населенного пункта Юрьевка и один МиГ-29 в районе Зверево (ДНР). Российские ПВО обнаружили и сбили два вертолета Ми-8 в районе Марьинки (ДНР).

Также Конашенков сообщил, что средствами ПВО были сбиты девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Вишневое, Кирилловка, Степное (ДНР), Красноселовка и Токмак (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, игорь конашенков, минобороны россии, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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