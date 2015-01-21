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Минобороны РФ: российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

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Пункт иностранных наемников был поражен ракетными войсками и артиллерией.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт иностранных наемников был поражен ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские военные за сутки поразили 58 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86-ти районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вооруженные силы россии, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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