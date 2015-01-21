Минобороны РФ: российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

Пункт иностранных наемников был поражен ракетными войсками и артиллерией.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт иностранных наемников был поражен ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские военные за сутки поразили 58 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86-ти районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России