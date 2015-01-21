Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении

Также были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли огневое поражение опорным пункта ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое. Также были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее в Минобороны заявили, что военные священники прибыли на передовую СВО в преддверии Нового года и Рождества.

Видео: Минобороны России