Военные священники прибыли на передовую СВО в преддверии Нового года и Рождества

В Миноброны отметили, что участие церкви в СВО оказывает сильное положительное влияние на верующих бойцов.

Военные священники прибыли на передовую спецоперации в преддверии Нового года и Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Священники не уточнили, на какой срок они прибыли на позиции российских войск. Они подчеркнули, что будут находится там столько, сколько будет нужна их помощь и поддержка.

Также в военном ведомстве отметили, что участие церкви в СВО оказывает сильное положительное влияние на верующих бойцов.

Ранее медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных.

Видео: Минобороны России