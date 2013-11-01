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Военные священники прибыли на передовую СВО в преддверии Нового года и Рождества

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В Миноброны отметили, что участие церкви в СВО оказывает сильное положительное влияние на верующих бойцов.

Военные священники прибыли на передовую спецоперации в преддверии Нового года и Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Священники не уточнили, на какой срок они прибыли на позиции российских войск. Они подчеркнули, что будут находится там столько, сколько будет нужна их помощь и поддержка.

Также в военном ведомстве отметили, что участие церкви в СВО оказывает сильное положительное влияние на верующих бойцов.

Ранее медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, священники, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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