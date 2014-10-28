Минобороны РФ: российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

Три взвода были подавлены в районах населенных пунктов Звановка, Соледа и Зайцева.

Вооруженные силы России подавили три украинских взвода РСЗО "Град". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Три взвода РСЗО "Град" были подавлены в районах населенных пунктов Звановка, Соледа и Зайцева. Также российские военные поразили четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах семи населенных пунктов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер".

Видео: Минобороны России