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Минобороны РФ: российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

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Три взвода были подавлены в районах населенных пунктов Звановка, Соледа и Зайцева.

Вооруженные силы России подавили три украинских взвода РСЗО "Град". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Три взвода РСЗО "Град" были подавлены в районах населенных пунктов Звановка, Соледа и Зайцева. Также российские военные поразили четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах семи населенных пунктов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер".

Видео: Минобороны России

Теги: взвод, игорь конашенков, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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