Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер"

Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель.

Минобороны показало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение "Искандера" на позицию для подготовки к нанесению огневого удара по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В Минобороны отметили, что боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель

Ранее экс-морпех США Дуган заявил, что воюющих за Украину американцев одолевают сомнения.

Видео: Минобороны России