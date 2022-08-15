Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер"

Минобороны показало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показано выдвижение "Искандера" на позицию для подготовки к нанесению огневого удара по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В Минобороны отметили, что боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель
Ранее экс-морпех США Дуган заявил, что воюющих за Украину американцев одолевают сомнения.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все