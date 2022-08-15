  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:37
158
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер"

0 0

Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель.

Минобороны показало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение "Искандера" на позицию для подготовки к нанесению огневого удара по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В Минобороны отметили, что боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель

Ранее экс-морпех США Дуган заявил, что воюющих за Украину американцев одолевают сомнения.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, искандер, минобороны россии, отрк, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии