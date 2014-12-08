Экс-морпех США Дуган: воюющих за Украину американцев одолевают сомнения

По его словам, некоторые солдаты считают политику Вашингтона на Украине преступной.

Бывший морпех США Джон Марк Дуган, уехавший в ДНР, заявил, что воюющих за Украину американцев одолевают сомнения. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам экс-морпеха, с ним связались несколько коллег из корпуса морской пехоты США. которые поддерживают Россию. Те заявили ему, что не все солдаты верят западным СМИ. Некоторые также считают политику Вашингтона на Украине преступной.

Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. Джон Марк Дуган, экс-морпех США

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пять пунктов управления ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости