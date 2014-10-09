Минобороны РФ: российские военные поразили пять пунктов управления ВСУ

Также российские военные поразили живую силу, вооружение и военную технику в 151-м районе.

Вооруженные силы России поразили пять пунктов управления украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В число пораженных пунктов вошли пункт воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, пункт артиллерийской группы десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр (ДНР), а также штаб батальона бригады территориальной обороны в Харькове.

Конашенков добавил, что российские военные поразили живую силу, вооружение и военную технику в 151-м районе.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России