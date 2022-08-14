Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Лисичанск (ЛНР) и Глубокое.

Российские средства ПВО сбили за сутки два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Лисичанск (ЛНР) и Глубокое. Также российские военные перехватили баллистическую ракету "Точка У" над Лисичанском и 15 снарядов РСЗО в районах Лисичанска, Антоновки и Новой Каховки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные полностью освободили село Уды в Харьковской области.

Видео: Минобороны России