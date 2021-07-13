Минобороны РФ: российские военные полностью освободили село Уды в Харьковской области

Также российские военные уничтожили до 40 националистов и девять единиц военной техники.

Вооруженные силы России полностью освобожден населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также российские военные поразили высокоточными ударами пункт временной дислокации механизированной бригады в районе Дзержинска (ДНР). В результате были уничтожены до 40 националистов и девять единиц военной техники.

Ранее Минобороны объявило об отказе пленных ВСУ возвращаться на Украину.

Видео: Минобороны России