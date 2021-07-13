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Минобороны РФ: российские военные полностью освободили село Уды в Харьковской области

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Также российские военные уничтожили до 40 националистов и девять единиц военной техники.

Вооруженные силы России полностью освобожден населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также российские военные поразили высокоточными ударами пункт временной дислокации механизированной бригады в районе Дзержинска (ДНР). В результате были уничтожены до 40 националистов и девять единиц военной техники.

Ранее Минобороны объявило об отказе пленных ВСУ возвращаться на Украину.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, освобождение, уды, харьковская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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