Минобороны РФ: российские военные полностью освободили село Уды в Харьковской области

Вооруженные силы России полностью освобожден населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Также российские военные поразили высокоточными ударами пункт временной дислокации механизированной бригады в районе Дзержинска (ДНР). В результате были уничтожены до 40 националистов и девять единиц военной техники.
Ранее Минобороны объявило об отказе пленных ВСУ возвращаться на Украину.
Видео: Минобороны России
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