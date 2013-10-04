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Минобороны объявило об отказе пленных ВСУ возвращаться на Украину

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Они хотят остаться на территории подконтрольной РФ.

Военнопленные ВСУ отказываются возвращаться на Украину. Об этом сообщается в заявлении одного из солдат, распространенном Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах старший матрос украинских войск Александр Жижин заявил, что не хочет возвращаться на Украину даже по обмену. В ведомстве отметили, что военнопленные хотят остаться на территории подконтрольной РФ из-за страха вновь оказаться на передовой.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн.

Видео: Минобороны России

Теги: возвращение, вооруженные силы украины, минобороны россии, отказ, пленные
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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