Минобороны объявило об отказе пленных ВСУ возвращаться на Украину

Они хотят остаться на территории подконтрольной РФ.

Военнопленные ВСУ отказываются возвращаться на Украину. Об этом сообщается в заявлении одного из солдат, распространенном Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах старший матрос украинских войск Александр Жижин заявил, что не хочет возвращаться на Украину даже по обмену. В ведомстве отметили, что военнопленные хотят остаться на территории подконтрольной РФ из-за страха вновь оказаться на передовой.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн.

Видео: Минобороны России