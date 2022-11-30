Минобороны РФ: российские военные отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Украинские войска силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских военных.

Вооруженные силы России отразили попытки атак украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских военных в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка (ДНР). В результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России