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Минобороны РФ: российские военные отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Украинские войска силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских военных.

Вооруженные силы России отразили попытки атак украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских военных в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка (ДНР). В результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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