Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили самолет Су-25.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна (ДНР), Голиково, Житловка (ЛНР), Приютное и Сладкая Балка (Запорожская область). Кроме того, в района Артемовска (ДНР) был сбит самолет Су-25.

Конашенков добавил, что российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и реактивный снаряд "Ольха" в районах населенных пунктов Мостки (ЛНР), Мелитополь (Запорожская область), Амвросиевка, Дебальцево и Покровка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня.

Видео: Минобороны России