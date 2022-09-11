Минобороны РФ: российские танкисты захватили на Украине американский бронетранспортер М-113

Его эвакуировали с передовой в качестве боевого трофея.

Российские танкисты захватили на Украине американский бронетранспортер М-113. Об этом сообщили в Минобороны.

Экипажи танков Т-90 в рамках выполнения задач спецоперации отразили контрнаступления подразделений украинских войск на южном направлении. Танкисты подавили огнем и уничтожили войска противника, которые пытались прорвать оборону.

Также в военном ведомстве отметили, что экипажи Т-90 подбили два украинских танка и один американский бронетранспортер М-113, который эвакуировали с передовой в качестве боевого трофея.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом.

Видео: Минобороны России