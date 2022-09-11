Минобороны РФ: российские танкисты захватили на Украине американский бронетранспортер М-113

Российские танкисты захватили на Украине американский бронетранспортер М-113. Об этом сообщили в Минобороны.
Экипажи танков Т-90 в рамках выполнения задач спецоперации отразили контрнаступления подразделений украинских войск на южном направлении. Танкисты подавили огнем и уничтожили войска противника, которые пытались прорвать оборону.
Также в военном ведомстве отметили, что экипажи Т-90 подбили два украинских танка и один американский бронетранспортер М-113, который эвакуировали с передовой в качестве боевого трофея.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом.
Видео: Минобороны России
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