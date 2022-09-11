Минобороны РФ: российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Также под огонь штурмовиков попала техника подразделений войск противника.

Минобороны показало видео боевой работы российской авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах штурмовики Су-25 ВКС России наносят огневые удары по замаскированным позициям украинских войск под Изюмом. Также под огонь штурмовиков попала техника подразделений войск противника.

В военном ведомстве отметили, что в результате действий российской авиации были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма.

Видео: Минобороны России