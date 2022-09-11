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Минобороны РФ: российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

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Также под огонь штурмовиков попала техника подразделений войск противника.

Минобороны показало видео боевой работы российской авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах штурмовики Су-25 ВКС России наносят огневые удары по замаскированным позициям украинских войск под Изюмом. Также под огонь штурмовиков попала техника подразделений войск противника.

В военном ведомстве отметили, что в результате действий российской авиации были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма.

Видео: Минобороны России

Теги: авиация, боевая работа, вкс россии, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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