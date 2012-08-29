Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое (ЛНР), Валерьяновка, Евгеновка (ДНР) и Бурчак (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области.

Видео: Минобороны России