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Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое (ЛНР), Валерьяновка, Евгеновка (ДНР) и Бурчак (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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