Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области

Кроме того, в районе Харькова российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад вооружения и военной техники ВСУ находился в районе населенного пункта Львово. Кроме того, в районе Харькова российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.

Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино (Запорожская область) и Борозенское (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России