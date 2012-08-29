  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
179
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области

0 0

Кроме того, в районе Харькова российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад вооружения и военной техники ВСУ находился в районе населенного пункта Львово. Кроме того, в районе Харькова российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.

Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино (Запорожская область) и Борозенское (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, склад вооружения, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии