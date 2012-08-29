Минобороны РФ: ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении

Российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих и шесть танков.

Украинские войска предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). В результате ответных действий и огневого поражения войска противника были отброшены к исходному рубежу. Кроме того, российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах.

Видео: Минобороны России