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Минобороны показало кадры подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах

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В военном ведомстве отметили, что российские военные тренируются ежедневно и без выходных.

Минобороны показало видео подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах, где оттачивают навыки скоростного маневрирования.

Экипажи тренируют стрельбу на огневом рубеже с целью уничтожать в дальнейшем живу силу противника, а также его противотанковые средства и легкобронированную технику.

В военном ведомстве отметили, что российские военные тренируются ежедневно и без выходных.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России

Теги: бмп, минобороны россии, подготовка, полигоны, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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