Минобороны показало кадры подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах

Минобороны показало видео подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах, где оттачивают навыки скоростного маневрирования.
Экипажи тренируют стрельбу на огневом рубеже с целью уничтожать в дальнейшем живу силу противника, а также его противотанковые средства и легкобронированную технику.
В военном ведомстве отметили, что российские военные тренируются ежедневно и без выходных.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н.
Видео: Минобороны России
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