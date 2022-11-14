Минобороны показало кадры подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах

В военном ведомстве отметили, что российские военные тренируются ежедневно и без выходных.

Минобороны показало видео подготовки экипажей БМП на белорусских полигонах, где оттачивают навыки скоростного маневрирования.

Экипажи тренируют стрельбу на огневом рубеже с целью уничтожать в дальнейшем живу силу противника, а также его противотанковые средства и легкобронированную технику.

В военном ведомстве отметили, что российские военные тренируются ежедневно и без выходных.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России