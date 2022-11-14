Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи вертолетов готовятся к вылету и наносят огневые удары по опорным пунктам и бронетехнике украинских войск. Пуски ракет выполнялись на предельно малых высотах.
В военном ведомстве добавили, что в результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронированная техника украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8.
Видео: Минобороны России
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