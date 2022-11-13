Минобороны РФ: российские ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8

Также российские военные уничтожили радиолокатор ЗРК С-300.

Российские ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет обнаружили в районе населенного пункта Песчаное. Его сбила оперативно-тактическая авиация ВКС России. Также российские военные уничтожили радиолокатор ЗРК С-300 в районе населенного пункта Новотроицкое (ДНР), три артиллерийские системы M777 в районе города Запорожье.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России