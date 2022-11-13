Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были в районах населенных пунктов Каменка, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка (ЛНР), Благовещенка и Павловка (ДНР). Кроме того, российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и Ольха в района населенных пунктов Чаплинка (Херсонская область), Житловка и Стаханов (оба - ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России