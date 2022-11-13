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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были в районах населенных пунктов Каменка, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка (ЛНР), Благовещенка и Павловка (ДНР). Кроме того, российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и Ольха в района населенных пунктов Чаплинка (Херсонская область), Житловка и Стаханов (оба - ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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