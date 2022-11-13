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Минобороны РФ: российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении

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В результате потерь войска ВСУ были отброшены к исходному рубежу.

Вооруженные силы России остановили продвижение украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска пытались нанести две атаки в направлении населенного пункта Макеевка (ЛНР). Противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны российских войск. В результате потерь войска ВСУ были отброшены к исходному рубежу.

Также Конашенков добавил, что в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные освободили поселок Майорск на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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