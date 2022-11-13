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Минобороны РФ: российские военные освободили поселок Майорск на Донецком направлении

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Поселок был освобожден в результате успешных наступательных действий российских войск.

Вооруженные силы России освободили поселок Майорск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Поселок был освобожден в результате успешных наступательных действий российских войск. Также Конашенков добавил, что российские военные поразили высокоточными ракетами украинский арсенал с авиационными средствами поражения в населенном пункте Дубиевка.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 из числа мобилизованных.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, майорск, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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