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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ольховатка, Житловка, Стельмаховка (ЛНР), Васильевка, Сладкое (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах Коммисаровки (ЛНР), Богдановки (Херсонская область), Токмака и Мелитополи (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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