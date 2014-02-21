Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ольховатка, Житловка, Стельмаховка (ЛНР), Васильевка, Сладкое (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах Коммисаровки (ЛНР), Богдановки (Херсонская область), Токмака и Мелитополи (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России